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Стало известно, когда стадион «Санкт-Петербург» передадут УЕФА

Спорт

Стадион передадут 15 мая 2020 года

Санкт-Петербург, 31 января 2019, 13:50 — REGNUM  Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) получит в исключительное пользование стадион «Санкт-Петербург» 15 мая 2020 года. Об этом 31 января заявил замглавы российского оргкомитета чемпионата Европы по футболу 2020 года Денис Поляков, сообщает «Р-спорт».

По словам Полякова, дата передачи стадиона была согласована во время визита комиссии УЕФА. Арена будет передана в пользование международной организации на время проведения турнира.

Напомним, чемпионат Европы по футболу — 2020 пройдёт в 12 европейских городах с 12 июня по 12 июля 2020 года. В Санкт-Петербурге пройдут четыре матча, включая один четвертьфинал.

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Чемпионат Европы по футболу — 2020
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