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Трипл-дабл Йокича помог «Денверу» обыграть «Нью-Орлеан»

Спорт

Встреча завершилась со счётом 105:99

Новый Орлеан, США, 31 января 2019, 09:13 — REGNUM  «Денвер Наггетс» одержал победу над «Нью-Орлеан Пеликанс» в матче регулярного чемпионата НБА. Встреча завершилась со счётом 105:99.

В составе «Денвера» центровой Никола Йокич оформил трипл-дабл из 20 очков, 13 подборов и 10 результативных передач. Кроме того, защитник Малик Бисли набрал 22 очка.

В составе «Пеликанс» наибольшую результативность показал защитник Джру Холидей, набравший 22 очка.

На сегодняшний день «Денвер» занимает четвёртое место в турнирной таблице НБА. «Нью-Орлеан» идут на 21-м месте.

«Нью-Орлеан Пеликанс» (Новый Орлеан) — «Денвер Наггетс» (Денвер) — 99:105 (26:29, 30:24, 19:33, 24:19).

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