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36 очков Ингрэма не помогли «Лейкерс» в матче с «Филадельфией»

Спорт

Встреча завершилась со счётом 121:105

36 очков Ингрэма не помогли «Лейкерс» в матче с «Филадельфией»
Falkenpost
Баскетбол

Филадельфия, США, 30 января 2019, 12:07 — REGNUM  «Филадельфия Сиксерс» одержал победу над «Лос-Анджелес Лейкерс» в матче регулярного чемпионата НБА. Встреча завершилась со счётом 121:105.

Самым результативным игроком матча стал форвард «Лейкерс» Брэндон Ингрэм, набравший 36 очков. Кроме того, центровой Джавейл Макги оформил дабл-дабл из 17 очков и 14 подборов.

В составе «Филадельфии» наибольшую результативность показал центровой Джоэл Эмбиид, оформивший дабл-дабл из 28 очков и 11 подборов.

На сегодняшний день «Филадельфия» занимает шестое место в турнирной таблице НБА. «Лейкерс» идут на 15-м месте.

«Лос-Анджелес Лейкерс» (Лос-Анджелес) — «Филадельфия Сиксерс» (Филадельфия) — 105:121 (20:39, 33:25, 28:32, 24:25).

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Баскетбол
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