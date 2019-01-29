Вторник, 29 Января 2019 года
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26 очков Карри помогли «Голден Стэйт» обыграть «Индиану»

Спорт

Встреча завершилась со счётом 132:100

Индианаполис, США, 29 января 2019, 09:29 — REGNUM  «Голден Стэйт Уорриорз» одержал победу над «Индианой Пейсерс» в матче регулярного чемпионата НБА. Встреча завершилась со счётом 132:100.

Самым результативным игроком матча стал защитник «Голден Стэйт» Стивен Карри, набравший 26 очков.

В составе «Индианы» наибольшую результативность показал форвард Майлз Тёрнер, набравший 16 очков.

На сегодняшний день «Голден Стэйт» занимает второе место в турнирной таблице НБА. «Индиана» идёт на пятом месте.

«Индиана Пейсерс» (Индианаполис) — «Голден Стэйт Уорриорз» (Окленд) — 100:132 (22:40, 26:29, 31:32, 21:31).

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