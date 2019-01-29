«Шарлотт» одержал победу над «Никс»

Шарлотт, США, , 09:08 — REGNUM «Шарлотт Хорнетс» одержал победу над «Нью-Йорк Никс» в матче регулярного чемпионата НБА. Встреча завершилась со счётом 101:92.

Самым результативным игроком матча стал форвард «Никс» Кевин Нокс, набравший 19 очков.

В составе «Бостона» наибольшую результативность показали защитники Джереми Лэмб и Тони Паркер, набравшие по 15 очков.

На сегодняшний день «Шарлотт» занимает 18-е место в турнирной таблице НБА. «Никс» идут на 30-м месте.

«Шарлотт Хорнетс» (Шарлотт) — «Нью-Йорк Никс» (Нью-Йорк) — 101:92 (30:24, 24:29, 17:18, 30:21).

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