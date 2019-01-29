Вторник, 29 Января 2019 года
09:04:07 МСК

«Бостон» обыграл «Бруклин» в матче НБА

Спорт

Встреча завершилась со счётом 112:104

Бостон, США, 29 января 2019, 09:04 — REGNUM  «Бостон Селтикс» одержал победу над «Бруклин Нетс» в матче регулярного чемпионата НБА. Встреча завершилась со счётом 112:104.

Самым результативным игроком матча стал защитник «Бруклина» Д’Анджело Расселл, набравший 25 очков.

В составе «Бостона» наибольшую результативность показали форвард Джейлен Браун и защитник Маркус Смарт, набравшие по 21 очку.

На сегодняшний день «Бостон» занимает восьмое место в турнирной таблице НБА. «Бруклин» идёт на 14-м месте.

«Бостон Селтикс» (Бостон) — «Бруклин Нетс» (Нью-Йорк) — 112:104 (32:26, 28:24, 29:38, 23:16).

Читайте также: 28 очков Газоля не помогли «Мемфису» в матче с «Денвером»

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Баскетбол
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить