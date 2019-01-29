«Бостон» обыграл «Бруклин» в матче НБА

Бостон, США, , 09:04 — REGNUM «Бостон Селтикс» одержал победу над «Бруклин Нетс» в матче регулярного чемпионата НБА. Встреча завершилась со счётом 112:104.

Самым результативным игроком матча стал защитник «Бруклина» Д’Анджело Расселл, набравший 25 очков.

В составе «Бостона» наибольшую результативность показали форвард Джейлен Браун и защитник Маркус Смарт, набравшие по 21 очку.

На сегодняшний день «Бостон» занимает восьмое место в турнирной таблице НБА. «Бруклин» идёт на 14-м месте.

«Бостон Селтикс» (Бостон) — «Бруклин Нетс» (Нью-Йорк) — 112:104 (32:26, 28:24, 29:38, 23:16).

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