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28 очков Газоля не помогли «Мемфису» в матче с «Денвером»

Спорт

Встреча завершилась со счётом 95:92

Мемфис, США, 29 января 2019, 08:59 — REGNUM  «Денвер Наггетс» одержал победу над «Мемфис Гриззлис» в матче регулярного чемпионата НБА. Встреча завершилась со счётом 95:92.

Самым результативным игроком матча стал центровой «Мемфиса» Марк Газоль, набравший 28 очков. Кроме того, защитник Майк Конли оформил дабл-дабл из 23 очков и 11 результативных передач.

В составе «Денвера» наибольшую результативность показал центровой Никола Йокич, набравший 24 очка.

На сегодняшний день «Денвер» занимает четвёртое место в турнирной таблице НБА. «Мемфис» идёт на 25-м месте.

«Мемфис Гриззлис» (Мемфис) — «Денвер Наггетс» (Денвер) — 92:95 (30:16, 30:25, 17:19, 15:35).

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