Загитова: Второе место лучше, чем ничего

Минск, , 02:07 — REGNUM Российская фигуристка Алина Загитова, занявшее второе месте на чемпионате Европы, сказала, что могла остаться и вовсе «ни с чем», пишет «Спорт-Экспресс».

Комментируя победу соотечественницы Софьи Самодуровой на соревнованиях, фигуристка сказала, что «могла остаться ни с чем».

«То, что я заняла место в тройке — это хорошо, мое второе место тоже», — отметила Загитова.

По словам фигуристки, болельщики очень помогают ей. Все лучшие моменты жизни еще впереди, считает Загитова.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Загитова, олимпийская чемпионка-2018, уступила победу Самодуровой в одиночном катании. Во время произвольной программы она упала, и ей в общей сложности присудили на 15,5 балла меньше, чем Самодуровой.

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