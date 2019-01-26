Самодурова выиграла ЧЕ по фигурному катанию, Загитова — вторая

Минск, , 00:04 — REGNUM В категории одиночное катание на чемпионате Европы, который проходит в Минске, победила российская фигуристка Софья Самодурова. Соревнования прошли 25 января в столице Белоруссии.

По сумме двух программ Самдурова смогла набрать 213,84 балла. За произвольную программу судья дали ей 140,96 балла.

Весьма неожиданным стало то, что явная фаворитка соревнований, другая российская фигуристка Алина Загитова упала во время выполнения произвольной программы и по сумме двух программ набрала на 15,5 балла меньше, чем Самодурова, но все равно обеспечила себе второе место.