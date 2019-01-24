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Боец из Казахстана стал чемпионом Азии по универсальным боевым искусствам

Спорт

Казахстан занял третье общекомандное место

Астана, 24 января 2019, 12:30 — REGNUM  Казахстанский боец из Кызыл-Орды Фараби Сауытбаев занял первое место в весовой категории до 65 кг на зимнем чемпионате Азии по универсальным боевым искусствам в Ташкенте, сообщает 24 января агентство «Казинформ».

Спортсмен одержал победу над соперниками из Афганистана, Таджикистана и Узбекистана. Казахстан занял третье общекомандное место. Всего в турнире принимали участие спортсмены из десяти стран.

Отметим, 8−10 мая 2019 года в Кызыл-Орде состоится первенство Казахстана по универсальным боевым искусствам. Фараби Сауытбаев родился 19 октября 1993 года. Он является мастером спорта международного класса по универсальным боевым искусствам.

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Боевые искусства
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