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Женская сборная Казахстана заняла первое место на турнире по боксу в Сербии

Спорт

Спортсменки сборной Казахстана завоевали 11 медалей

Белград, 21 января 2019, 12:02 — REGNUM  Женская сборная Казахстана по боксу завоевала первое общекомандное место в международном турнире по боксу «Кубок наций» в Сербии, сообщили 21 января в пресс-службе Казахстанской федерации бокса.

Спортсменки сборной Казахстана завоевали 11 медалей, в том числе пять золотых, одну серебряную и пять бронзовых. Боксеры женской сборной заняли первые общекомандные места среди взрослых, молодежи и юниоров и стали обладателями Суперкубка турнира.

Напомним, с 16 по 20 января в сербском городе Сомборе проходил международный турнир по боксу «Кубок наций», в котором приняли участие более 170 спортсменов из 20 стран мира.

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