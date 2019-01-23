Среда, 23 Января 2019 года
08:29:19 МСК

Каролина Плишкова обыграла Серену Уильямс в четвертьфинале Australian Open

Спорт

Встреча завершилась со счётом 6:4, 4:6, 7:5

Мельбурн, Австралия, 23 января 2019, 08:29 — REGNUM  Чешская теннисистка Каролина Плишкова одержала победу над представительницей США Сереной Уильямс в четвертьфинале Australian Open. Встреча, продолжавшаяся 2 часа 10 минут, завершилась со счётом 6:4, 4:6, 7:5.

Плишкова девять раз подала навылет, не допустив двойных ошибок, и реализовала 5 из 11 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 12 эйсов, четыре ошибки на подаче и 4 из 8 реализованных брейков.

В полуфинале турнира Плишкова сыграет с японской теннисисткой Наоми Осакой.

Читайте также: Квитова вышла в полуфинал Australian Open, обыграв Барти

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Теннис
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить