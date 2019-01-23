Каролина Плишкова обыграла Серену Уильямс в четвертьфинале Australian Open

Мельбурн, Австралия, , 08:29 — REGNUM Чешская теннисистка Каролина Плишкова одержала победу над представительницей США Сереной Уильямс в четвертьфинале Australian Open. Встреча, продолжавшаяся 2 часа 10 минут, завершилась со счётом 6:4, 4:6, 7:5.

Плишкова девять раз подала навылет, не допустив двойных ошибок, и реализовала 5 из 11 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 12 эйсов, четыре ошибки на подаче и 4 из 8 реализованных брейков.

В полуфинале турнира Плишкова сыграет с японской теннисисткой Наоми Осакой.

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