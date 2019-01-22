Квитова вышла в полуфинал Australian Open, обыграв Барти

Мельбурн, Австралия, , 13:01 — REGNUM Чешская теннисистка Петра Квитова одержала победу над представительницей Австралии Эшли Барти в четвертьфинале Australian Open. Встреча, продолжавшаяся 1 час 8 минут, завершилась со счётом 6:1, 6:4.

Квитова три раза подала навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала 3 из 5 брейк-пойнтов. На счету её соперницы два эйса, одна ошибка на подаче и ни одного реализованного брейка.

В полуфинале турнира Квитова сыграет с американкой Даниэль Коллинз, которая обыграла российскую теннисистку Анастасию Павлюченкову.

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