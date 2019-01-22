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Надаль не испытал проблем в матче с Тиафо на Australian Open

Спорт

Встреча завершилась со счётом 6:3, 6:4, 6:2

Мельбурн, Австралия, 22 января 2019, 15:13 — REGNUM  Испанский теннисист Рафаэль Надаль одержал победу над представителем США Фрэнсисом Тиафо в четвертьфинале Australian Open. Встреча, продолжавшаяся 1 час 47 минут, завершилась со счётом 6:3, 6:4, 6:2.

Надаль 11 раз подал навылет и реализовал 4 из 8 брейк-пойнтов. На счету его соперника 13 эйсов и ни одного брейка.

В полуфинале турнира Надаль сыграет с греческим теннисистом Стефаносом Циципасом, который обыграл испанца Роберто Баутисту Агута.

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