Вторник, 22 Января 2019 года
08:25:31 МСК

Стефанос Циципас стал первым полуфиналистом Australian Open

Спорт

Циципас обыграл Роберто Баутисту Агута со счётом 7:5, 4:6, 6:4, 7:6 (7:2)

Мельбурн, Австралия, 22 января 2019, 08:25 — REGNUM  Греческий теннисист Стефанос Циципас одержал победу над представителем Испании Роберто Баутистой Агутом в матче ¼ финала Australian Open. Встреча, продолжавшаяся 3 часа 15 минут, завершилась со счётом 7:5, 4:6, 6:4, 7:6 (7:2).

Циципас 22 раза подал навылет, допустил три двойные ошибку и реализовал 4 из 11 брейк-пойнтов. На счету его соперника шесть эйсов, две ошибки на подаче и 3 из 4 брейков.

В полуфинале турнира Циципас сыграет с победителем матча между американцем Фрэнсисом Тиафо и испанцем Рафаэлем Надалем.

Читайте также: Пуи обыграл Чорича и вышел в четвертьфинал Australian Open

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Теннис
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить