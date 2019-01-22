Стефанос Циципас стал первым полуфиналистом Australian Open

Мельбурн, Австралия, , 08:25 — REGNUM Греческий теннисист Стефанос Циципас одержал победу над представителем Испании Роберто Баутистой Агутом в матче ¼ финала Australian Open. Встреча, продолжавшаяся 3 часа 15 минут, завершилась со счётом 7:5, 4:6, 6:4, 7:6 (7:2).

Циципас 22 раза подал навылет, допустил три двойные ошибку и реализовал 4 из 11 брейк-пойнтов. На счету его соперника шесть эйсов, две ошибки на подаче и 3 из 4 брейков.

В полуфинале турнира Циципас сыграет с победителем матча между американцем Фрэнсисом Тиафо и испанцем Рафаэлем Надалем.

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