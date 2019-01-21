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Пуи обыграл Чорича и вышел в четвертьфинал Australian Open

Спорт

Встреча завершилась со счётом 6:7 (4:7), 6:4, 7:5, 7:6 (7:2)

Мельбурн, Австралия, 21 января 2019, 13:04 — REGNUM  Французский теннисист Люка Пуи одержал победу над представителем Хорватии Борной Чоричем в матче четвёртого круга Australian Open. Встреча, продолжавшаяся 3 часа 15 минут, завершилась со счётом 6:7 (4:7), 6:4, 7:5, 7:6 (7:2).

Пуи 19 раз подал навылет, допустил две двойные ошибку и реализовал 4 из 12 брейк-пойнтов. На счету его соперника 24 эйса, пять ошибок на подаче и 2 из 6 брейков.

В четвертьфинале турнира Пуи сыграет с канадским теннисистом Милошем Раоничем, который обыграл Александра Зверева из Германии.

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