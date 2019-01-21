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Раонич вышел в четвертьфинал Australian Open, обыграв Зверева

Спорт

Встреча завершилась со счётом 6:1, 6:1, 7:6 (7:5)

Мельбурн, Австралия, 21 января 2019, 09:12 — REGNUM  Канадский теннисист Милош Раонич одержал победу над представителем Германии Александром Зверевым в матче четвёртого круга Australian Open. Встреча, продолжавшаяся 1 час 59 минут, завершилась со счётом 6:1, 6:1, 7:6 (7:5).

Раонич 15 раз подал навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал 6 из 20 брейк-пойнтов. На счету его соперника шесть эйсов, 10 ошибок на подаче и один брейка.

В четвертьфинале турнира Раонич сыграет с победителем матча между хорватским теннисистом Борной Чоричем и французом Люка Пуи.

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