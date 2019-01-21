«Бешикташ» договорился о расторжении контракта с Вагнером Лавом

Стамбул, Турция, , 10:31 — REGNUM Турецкий футбольный клуб «Бешикташ» договорился о расторжении контракта с бразильским форвардом Вагнером Лавом, ранее выступавшим за московский ЦСКА. Об этом сообщает A Bola

Отмечается, что «Бешикташ» не рассчитывает на 34-летнего нападающего, который в последнее время тренировался с молодёжной командой. При этом в текущем сезоне он забил семь голов в 16 матчах.

Кроме того, ранее сообщалось, что у клуба имеются серьёзные финансовые проблемы, и Вагнер Лав пять месяцев не получает зарплату. Вероятно, он продолжит карьеру в бразильском «Коринтиансе».

Читайте также: Вагнер Лав и Домагой Вида могут уйти из «Бешикташа»