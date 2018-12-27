Вагнер Лав и Домагой Вида могут уйти из «Бешикташа»

Стамбул, Турция, , 11:52 — REGNUM Бывший нападающий ЦСКА Вагнер Лав и защитник Домагой Вида могут покинуть турецкий «Бешикташ» в зимнее трансферное окно. Об этом сообщает Sabah.

По информации издания, руководство турецкого клуба составило список футболистов, которые могут покинуть команду зимой. В этом списке значится Вагнер Лав.

Кроме того, защитник Домагой Вида также может покинуть клуб. Им интересуются «Монако» и «Фулхэм». Руководство «Бешикташа» готово отпустить его, если сочтёт сумму отступных удовлетворительной.

Отметим, что в нынешнем сезоне Вагнер Лав сыграл в 16 матчах за «Бешикташ», в которых забил семь голов.

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