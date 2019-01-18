Хачанов выбыл с Australian Open, проиграв Баутисте Агуту

Мельбурн, Австралия, , 13:08 — REGNUM Российский теннисист Карен Хачанов проиграл представителю Испании Роберто Баутисте Агуту в матче третьего круга Australian Open. Встреча, продолжавшаяся 2 часа 10 минут, завершилась со счётом 4:6, 5:7, 4:6.

Хачанов восемь раз подал навылет, допустил пять двойных ошибок и реализовал 2 из 2 брейк-пойнтов. На счету его соперника пять эйсов, две ошибки на подаче и пять брейков.

В четвёртом круге турнира Баутиста Агут сыграет с победителем матча между хорватом Марином Чиличем и испанцем Фернандо Вердаско.

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