Пятница, 18 Января 2019 года
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Тиафо вышел в четвёртый круг Australian Open, обыграв Сеппи

Спорт

Встреча завершилась со счётом 6:7 (3:7), 6:3, 4:6, 6:4, 6:3

Мельбурн, Австралия, 18 января 2019, 12:06 — REGNUM  Американский теннисист Фрэнсис Тиафо одержал победу над представителем Италии Андреасом Сеппи в матче третьего круга Australian Open. Встреча, продолжавшаяся 3 часа 21 минуту, завершилась со счётом 6:7 (3:7), 6:3, 4:6, 6:4, 6:3.

Тиафо 16 раз подал навылет, допустил пять двойных ошибок и реализовал 5 из 10 брейк-пойнтов. На счету его соперника 19 эйсов, три ошибки на подаче и два брейка.

В четвёртом круге турнира Тиафо сыграет с болгарским теннисистом Григором Димитровым.

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