«Йокерит» в серии буллитов обыграл «Амур»

Хабаровск, , 15:34 — REGNUM Финский «Йокерит» одержал победу над хабаровским «Амуром» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча завершилась в серии буллитов со счётом 5:4.

В составе «Йокерита» дубль оформил нападающий Стив Мозес, также отличились Кристиан Весалайнен и Никлас Йенсен. В составе «Амура» точные броски на счету Томаша Зогорны, Дмитрия Швиденко, Антона Лазарева и Максима Кондратьева.

Победитель матча определился в серии буллитов, где точнее оказались хоккеисты «Йокерита». Решающий бросок исполнил нападающий Брайан О'Нилл.

На сегодняшний день «Йокерит» занимает девятое место в турнирной таблице КХЛ, на счету команды 66 очков в 49 матчах. «Амур» идёт на 23-м месте, в активе команды 32 очка в 49 играх.

«Амур» (Хабаровск) — «Йокерит» (Хельсинки) — 4:5 (1:0, 1:1, 2:3, 0:0, 0:1).

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