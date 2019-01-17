«Северсталь» на выезде обыграла «Адмирал»

Владивосток, , 15:23 — REGNUM Череповецкая «Северсталь» одержала победу над владивостокским «Адмиралом» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча завершилась со счётом 4:2.

В составе «Северстали» отличились Картер Эштон, Евгений Лапенков, Егор Бабенко и Сергей Монахов. В составе «Адмирала» точные броски на счету Сергея Конькова и Дениса Вихарева.

На сегодняшний день «Северсталь» занимает 21-е место в турнирной таблице КХЛ, на счету команды 38 очков в 50 матчах. «Адмирал» идёт на 24-м месте, в активе команды 31 очко в 48 играх.

«Адмирал» (Владивосток) — «Северсталь» (Череповец) — 2:4 (1:1, 0:2, 1:1).

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