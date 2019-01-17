Серена Уильямс вышла в третий круг Australian Open

Мельбурн, Австралия, , 14:50 — REGNUM Американская теннисистка Серена Уильямс одержала победу над представительницей Канады Эжени Бушар в матче второго круга Australian Open. Встреча, продолжавшаяся 1 час 10 минут, завершилась со счётом 6:2, 6:2.

Уильямс два раза подала навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала 6 из 13 брейк-пойнтов. На счету её соперницы один эйс, четыре ошибки на подаче и 2 из 3 реализованных брейков.

В третьем круге турнира Уильямс сыграет с украинской теннисисткой Даяной Ястремской, которая обыграла испанку Карлу Суарес-Наварро.

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