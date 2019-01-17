Четверг, 17 Января 2019 года
14:50:34 МСК

Серена Уильямс вышла в третий круг Australian Open

Спорт

Уильямс обыграла Эжени Бушар со счётом 6:2, 6:2

Мельбурн, Австралия, 17 января 2019, 14:50 — REGNUM  Американская теннисистка Серена Уильямс одержала победу над представительницей Канады Эжени Бушар в матче второго круга Australian Open. Встреча, продолжавшаяся 1 час 10 минут, завершилась со счётом 6:2, 6:2.

Уильямс два раза подала навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала 6 из 13 брейк-пойнтов. На счету её соперницы один эйс, четыре ошибки на подаче и 2 из 3 реализованных брейков.

В третьем круге турнира Уильямс сыграет с украинской теннисисткой Даяной Ястремской, которая обыграла испанку Карлу Суарес-Наварро.

Читайте также: Халеп с трудом вышла в третий круг Australian Open

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Теннис
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить