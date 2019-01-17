Халеп с трудом вышла в третий круг Australian Open

Мельбурн, Австралия, , 12:50 — REGNUM Первая ракетка мира румынка Симона Халеп одержала победу над представительницей США Софьей Кенин в матче второго круга Australian Open. Встреча, продолжавшаяся 2 час 31 минуты, завершилась со счётом 6:3, 6:7 (5:7), 6:4.

Халеп девять раз подала навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала 5 из 14 брейк-пойнтов. На счету её соперницы один эйс, две ошибки на подаче и 2 из 4 реализованных брейков.

В третьем круге турнира Халеп сыграет с американкой Винус Уильямс, которая обыграла француженку Ализе Корне.

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