Евгений Донской выбыл с Australian Open, проиграв Краиновичу

Мельбурн, Австралия, , 14:14 — REGNUM Российский теннисист Евгений Донской проиграл представителю Сербии Филипу Краиновичу в матче второго круга Australian Open. Встреча, продолжавшаяся 2 час 52 минуты, завершилась со счётом 4:6, 6:7 (8:10), 6:7, (2:7).

Донской 11 раз подал навылет, допустил три двойных ошибки и реализовал 3 из 10 брейк-пойнтов. На счету его соперника 15 эйсов, две ошибки на подаче и 4 из 11 реализованных брейков.

В третьем круге турнира Краинович сыграет с хорватским теннисистом Борной Чоричем.

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