Четверг, 17 Января 2019 года
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Медведев уверенно выиграл у Харрисона и вышел в третий круг Australian Open

Спорт

Встреча завершилась со счётом 6:3, 6:3, 6:3

Мельбурн, Австралия, 17 января 2019, 13:46 — REGNUM  Российский теннисист Даниил Медведев одержал победу над представителем США Райаном Харрисоном в матче второго круга Australian Open. Встреча, продолжавшаяся 1 час 31 минуту, завершилась со счётом 6:3, 6:3, 6:3.

Медведев 10 раз подал навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал 5 из 7 брейк-пойнтов. На счету его соперника четыре эйса, четыре ошибки на подаче и ни одного брейка.

В третьем круге турнира Медведев сыграет с бельгийским теннисистом Давидом Гоффеном.

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