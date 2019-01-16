Гол Ковальчука не спас «Лос-Анджелес» от поражения в матче с «Миннесотой»

Миннеаполис, США, , 08:47 — REGNUM «Миннесота Уайлд» одержала победу над «Лос-Анджелес Кингз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча завершилась в серии буллитов со счётом 3:2.

В составе «Миннесоты» отличились Нино Нидеррайтер и Эрик Стаал. У «Лос-Анджелеса» точными бросками отметились Илья Ковальчук и Джефф Картер.

Победитель матча определился в серии буллитов, где точнее отказались хоккеисты «Миннесоты». Решающий бросок исполнил нападающий Джейсон Цукер.

На сегодняшний день «Миннесота» занимает 17-е место в турнирной таблице НХЛ, на счету команды 49 очков в 46 матчах. «Лос-Анджелес» идёт на 30-м месте, в активе команды 40 очков в 47 играх.

«Миннесота Уайлд» (Миннеаполис) — «Лос-Анджелес Кингз» (Лос-Анджелес) — 3:2 (0:0, 1:1, 1:1, 0:0, 1:0).

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