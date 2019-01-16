Дубль Бучневича помог «Рейнджерс» обыграть «Каролину»

Нью-Йорк, США, , 08:27 — REGNUM «Нью-Йорк Рейнджерс» одержал победу над «Каролиной Харрикейнз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча завершилась со счётом 6:2.

В составе «Рейнджерс» три хоккеиста забросили по две шайбы. Это российский нападающий Павел Бучневич, а также форвард Мика Зибанежад и защитник Тони Деанджело.

В составе «Каролины» дубль оформил нападающий Саку Мяэналанен.

На сегодняшний день «Рейнджерс» занимают 23-е место в турнирной таблице НХЛ, на счету команды 45 очков в 46 матчах. «Каролина» идёт на 18-м месте, в активе команды 49 очков в 46 играх.

«Нью-Йорк Рейнджерс» (Нью-Йорк) — «Каролина Харрикейнз» (Роли) — 6:2 (3:1, 1:0, 2:1).

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