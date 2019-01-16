Хет-трик Арвидссона помог «Нэшвиллу» разгромить «Вашингтон»

Нэшвилл, США, , 07:52 — REGNUM «Нэшвилл Предаторз» одержал победу над «Вашингтон Кэпиталз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча завершилась со счётом 7:2.

В составе «Нэшвилла» нападающий Виктор Арвидссон оформил хет-трик, дубль на счету Ника Бонино. Ещё по шайбе забросили Рокко Гримальди и Калле Йернкрок.

В составе «Вашингтона» точные броски на счету Никласа Бекстрёма и Ти Джея Оши. Александр Овечкин и Евгений Кузнецов отметились результативными передачами.

На сегодняшний день «Нэшвилл» занимает пятое место в турнирной таблице НХЛ, на счету команды 60 очков в 48 матчах. «Вашингтон» идёт на восьмом месте, в активе команды 59 очка в 46 играх.

«Нэшвилл Предаторз» (Нэшвилл) — «Вашингтон Кэпиталз» (Вашингтон) — 7:2 (2:0, 4:1, 1:1).

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