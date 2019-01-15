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«Эдмонтон» разгромил «Баффало», забросив семь шайб

Спорт

Встреча завершилась со счётом 7:2

«Эдмонтон» разгромил «Баффало», забросив семь шайб
Иллюстрация: Sportobes.ru
Шайба

Эдмонтон, Канада, 15 января 2019, 09:32 — REGNUM  «Эдмонтон Ойлерз» одержал победу над «Баффало Сэйбрз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча завершилась со счётом 7:2.

В составе «Эдмонтона» по дублю оформили форварды Зак Кассиан и Милан Лучич. Ещё по шайбе забросили Райан Ньюжент-Хопкинс, Коннор Макдэвид и Леон Драйзайтль.

В составе «Баффало» точные броски на счету Кейси Миттельштадта и Эвана Родригеса.

На сегодняшний день «Эдмонтон» занимает 19-е место в турнирной таблице НХЛ, на счету команды 47 очков в 46 матчах. «Баффало» идёт на 14-м месте, в активе команды 52 очка в 46 играх.

«Эдмонтон Ойлерз» (Эдмонтон) — «Баффало Сэйбрз» (Баффало) — 7:2 (3:2, 2:0, 2:0).

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