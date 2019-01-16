Павлюченкова вышла в третий круг Australian Open, обыграв Бертенс

Мельбурн, Австралия, , 07:32 — REGNUM Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова одержала победу над представительницей Нидерландов Кики Бертенс в матче второго круга Australian Open. Встреча, продолжавшаяся 1 час 48 минут, завершилась со счётом 3:6, 6:3, 6:3.

Павлюченкова два раза подала навылет, допустила пять двойных ошибок и реализовала 5 из 7 брейк-пойнтов. На счету её соперницы семь эйсов, четыре ошибок на подаче и 3 из 4 реализованных брейка.

Во третьем круге турнира Павлюченкова сыграет с белорусской теннисисткой Александрой Саснович, которая одержала победу над Анетт Контавейт из Эстонии.

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