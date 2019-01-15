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Симона Халеп вышла во второй круг Australian Open, обыграв Канепи

Спорт

Встреча завершилась со счётом 6:7 (2:7), 6:4, 6:2

Мельбурн, Австралия, 15 января 2019, 15:23 — REGNUM  Первая ракетка мира румынка Симона Халеп одержала победу над представительницей Эстонии Кайей Канепи в матче первого круга Australian Open. Встреча, продолжавшаяся 2 часа 11 минут, завершилась со счётом 6:7 (2:7), 6:4, 6:2.

Халеп четыре раза подала навылет, не допустив двойных ошибок, и реализовала 5 из 12 брейк-пойнтов. На счету её соперницы четыре эйса, пять ошибок на подаче и 2 из 4 реализованный брейков.

Во втором круге турнира Халеп сыграет с американской Софьей Кенин, которая одержала победу над российской теннисисткой Вероникой Кудерметовой.

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