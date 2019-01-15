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Гарри Кейн может пропустить около месяца из-за травмы

Спорт

Форвард получил травму лодыжки в матче против «Манчестер Юнайтед»

Лондон, 15 января 2019, 13:04 — REGNUM  Нападающий «Тоттенхэма» Гарри Кейн пропустит около месяца из-за травмы. Об этом сообщает The Telegraph.

По информации издания, форвард получил травму лодыжки в матче 22-го тура Английской премьер-лиги против «Манчестер Юнайтед», из-за чего выбыл ориентировочно на месяц.

Отмечается, что Кейн, вероятно, пропустит матч 1/8 финала Лиги чемпионов против дортмундской «Боруссии».

В нынешнем сезоне Кейн сыграл в 31 матче во всех турнирах, забил 20 голов и сделал пять результативных передач.

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