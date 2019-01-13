«МЮ» под руководством Сульшера одержал очередную победу над «Тоттенхэмом»

Лондон, , 21:23 — REGNUM 13 января между коллективами «Тоттенхэм» и «Манчестер Юнайтед» на стадионе «Уэмбли» был разыгран матч 22-го тура регулярного сезона Английской Премьер-лиги 2018/19. Противостояние завершилось победой «манкунианцев».

Единственный мяч под занавес первой половины забил английский оттянутый скоростной форвард маркус Рэшфорд после передачи Поля Погба — 0:1.

Статистика матча («Тоттенхэм"/"МЮ»)

Удары 20/11

Удары в створ ворот 9/7

Процент владения мячом 60%/40%

Нарушения правил 8/8

Поданные угловые 6/4

«Манчестер Юнайтед» набрал 41 очко и теперь делит 5-ю позицию с «Арсеналом». «Тоттенхэм» с 48-ю баллами остался на 3-й строчке.

Стартовые составы команд на матч:

«Тоттенхэм»: Льорис, Триппьер, Алдервейрелд, Вертонген, Дэвис, Винкс, Сиссоко, Алли, Эриксен, Сон, Кейн.

«МЮ»: Де Хеа, Линделеф, Джонс, Янг, Шоу, Погба, Эррера, Матич, Рэшфорд, Марсьяль, Лингард.

Бригада арбитров: Майк Дин | Даррен Канн | Даниэль Робатан.

Желтые карточки: Алли — 50, Эррера — 66, Погба — 78.

Голы: Рэшфорд 44 — 0:1.