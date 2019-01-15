Шайба Ожиганова не помогла «Торонто» в матче с «Колорадо»

Торонто, Канада, , 09:27 — REGNUM «Колорадо Эвеланш» одержал победу над «Торонто Мэйпл Лифс» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча завершилась со счётом 6:3.

В составе «Колорадо» хет-трик оформил нападающий Карл Сёдерберг. Ещё по шайбе забросили Габриэль Ландеског, Микко Рантанен и Мэтт Калверт.

В составе «Торонто» отличился российский защитник Игорь Ожиганов. Также точные броски на счету Каспери Капанена и Митчелла Марнера.

На сегодняшний день «Колорадо» занимает 16-е место в турнирной таблице НХЛ, на счету команды 50 очкова в 46 матчах. «Торонто» идёт на седьмом месте, в активе команды 58 очков в 45 играх.

«Торонто Мэйпл Лифс» (Торонто) — «Колорадо Эвеланш» (Денвер) — 3:6 (0:0, 2:3, 1:3).

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