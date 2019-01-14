Ингушетия: главный тренер футбольного клуба «Ангушт» подал в отставку

Магас, , 13:51 — REGNUM В Ингушетии ушел в отставку главный тренер футбольного клуба «Ангушт» Арслан Халимбеков. Причиной такого решения стали долги по зарплате членов футбольного клуба, пишет «Интерфакс».

Комментируя свое решение в соцсети Instagram, Халимбеков рассказал, что в течение двух месяцев, с ноября 2018 года, не решены вопросы по долгам перед футболистами, персоналом команды, работниками футбольной базы. При этом, как он отметил, условия в ФК «Ангушт» — самые скромные во втором дивизионе зоны «Юг» и среди всех команд чемпионата России. Но никто из членов клуба, по словам бывшего тренера, до этого не поднимал вопроса о повышении суммы выплат.

Напомним, Халимбеков был назначен главным тренером ингушского футбольного клуба «Ангушт» в марте 2016 года. В качестве тренера ранее он работал в «Алании», «Анжи», «Крыльях Советов».

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Напомним, проблемы с финансированием случались в футбольном клубе «Ангушт» и раньше. Так, в 2014 году в течение нескольких месяцев футболистам не выплачивалась заработная плата. Как сообщало ИА REGNUM, глава республики Юнус-Бек Евкуров раскритиковал работу руководства команды и поручил минфину оказать всемерную поддержку клубу, в том числе привлечь внебюджетные средства для содержания «Ангушта».