Видео: в США гимнастка выступила под музыку из видеоигры Super Mario Bros

Солт-Лейк-Сити, США, , 11:56 — REGNUM Гимнастка из США Шеннон Хортманн-Эванс на очередном выступлении в качестве аудиосопровождения использовала музыку из классической видеоигры Super Mario Bros. Видео её выступления было опубликовано на Twitter-странице BYUtv Sports‏.

https://twitter.com/byutvsports/status/1083935710581710848

Стоит отметить, что из-за голоса комментатора расслышать оригинальную музыку из популярной игры достаточно сложно, однако фанаты без труда смогут её распознать. Пользователи сети отмечают, что Хортманн-Эванс не в первый раз использует в своих выступлениях необычную музыку.

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Напомним, видеоигра Super Mario Bros., которую компания Nintendo выпустила в 1985 году, выполнена в жанре платформера (в этих играх геймерам предлагается управлять персонажем, прыгающим и лазающим по различным платформам и собирающим предметы). Она занесена в Книгу рекордов Гиннеса как самая продаваемая игра в истории.

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