Понедельник, 14 Января 2019 года
12:06:09 МСК

Зависимость от видеоигр ВОЗ может признать заболеванием

Общество

Однако этому препятствуют производители видеоигр

Москва, 14 января 2019, 11:36 — REGNUM  Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) планирует признать зависимость людей от видеоигр заболеванием. По мнению ВОЗ, видеоигры представляют серьезную угрозу здоровью человека, сообщает «Медвестник».

Организация предлагает правительствам стран-членов организации начали сообщать о психологических расстройствах от видеоигр с 2022 года.

Составлен список лучших видеоигр 2018 года

Также ВОЗ уже несколько раз предлагала производителям видеоигр внести понятие зависимость от видеоигр в список заболеваний. Однако они пытаются отсрочить и противостоять реализации данной инициативы.

ВОЗ планирует встретиться с представителями индустрии видеоигр в 2019 году.

Читайте также: Amazon в 2020 году запустит сервис для облачного стриминга видеоигр

Как сообщало ИА REGNUM, пользователи YouTube, специализирующиеся на трансляциях игрового процесса автосимуляторов, пожаловались на то, что в последнее время сервис стал блокировать их видео, ссылаясь на нарушение авторских прав, принадлежащих владельцам гонки «Формулы 1».

Читайте также: YouTube принял трансляции видеоигр за кадры реальных гонок «Формулы 1»

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Видеоигры
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить