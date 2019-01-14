Зависимость от видеоигр ВОЗ может признать заболеванием

Москва, , 11:36 — REGNUM Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) планирует признать зависимость людей от видеоигр заболеванием. По мнению ВОЗ, видеоигры представляют серьезную угрозу здоровью человека, сообщает «Медвестник».

Организация предлагает правительствам стран-членов организации начали сообщать о психологических расстройствах от видеоигр с 2022 года.

Составлен список лучших видеоигр 2018 года

Также ВОЗ уже несколько раз предлагала производителям видеоигр внести понятие зависимость от видеоигр в список заболеваний. Однако они пытаются отсрочить и противостоять реализации данной инициативы.

ВОЗ планирует встретиться с представителями индустрии видеоигр в 2019 году.

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Как сообщало ИА REGNUM, пользователи YouTube, специализирующиеся на трансляциях игрового процесса автосимуляторов, пожаловались на то, что в последнее время сервис стал блокировать их видео, ссылаясь на нарушение авторских прав, принадлежащих владельцам гонки «Формулы 1».

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