Надаль одержал уверенную победу в первом круге Australian Open

Мельбурн, Австралия, , 10:06 — REGNUM Испанский теннисист Рафаэль Надаль одержал победу над представителем Австралии Джеймсом Даквортом в матче первого круга Australian Open. Встреча, продолжавшаяся 2 часа 15 минут, завершилась со счётом 6:4, 6:3, 7:5.

Надаль шесть раз подал навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал 6 из 12 брейк-пойнтов. На счету его соперника 12 эйсов, 11 двойных ошибок и 2 из 3 реализованных брейк-пойнтов.

Во втором круге турнира Надаль сыграет с победителем матча между австралийцем Мэттью Эбденом и Яном-Леннардом Штруффом из Германии.

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