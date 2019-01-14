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Шарапова не отдала ни одного гейма в первом круге Australian Open

Спорт

Встреча с Хэрриет Дарт завершилась со счётом 6:0, 6:0

Мельбурн, Австралия, 14 января 2019, 07:31 — REGNUM  Российская теннисистка Мария Шарапова одержала победу над представительницей Великобритании Хэрриет Дарт в матче первого Australian Open. Встреча, продолжавшаяся 1 час 3 минуты, завершилась со счётом 6:0, 6:0.

Шарапова реализовала 6 из 11 брейк-пойнтов, допустив семь ошибок на подаче. На счету Дарт три двойных ошибки.

Во втором круге турнира Шарапова сыграет с представительницей Швеции Ребеккой Петерсон.

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