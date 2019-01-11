Защитник «Вашингтона» Орлов получил травму в матче с «Бостоном»

Вашингтон, 11 января 2019, 15:25 — REGNUM Российский защитник «Вашингтон Кэпиталз» Дмитрий Орлов получил травму в матче с «Бостон Брюинз».
Орлов неудачно выполнил силовой приём против нападающего «Брюинз» Райана Донато и травмировал плечо. Защитник не смог доиграть матч. Он провёл на льду 17 минут 25 секунд.
https://twitter.com/ianoland/status/1083552541105930240
Как ранее сообщало ИА REGNUM, «Вашингтон» одержал победу над «Бостоном» в матче регулярного чемпионата НХЛ со счётом 4:2. Александр Овечкин оформил дубль.
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