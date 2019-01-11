«Вашингтон» одержал победу над «Бостоном» благодаря дублю Овечкина

Бостон, США, , 07:30 — REGNUM «Вашингтон Кэпиталз» одержал победу над «Бостон Брюинз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча завершилась со счётом 4:2.

В составе «Вашингтона» дубль оформил российский нападающий Александр Овечкин. Также по шайбе забросили Якуб Врана и Никлас Бекстрём.

В составе «Бостона» точными бросками отметились форварды Райан Донато и Давид Крейчи.

На сегодняшний день «Вашингтон» занимает четвёртое место в турнирной таблице НХЛ, на счету команды 58 очков в 43 матчах. «Бостон» идёт на 10-м месте, в активе команды 54 очков в 44 играх.

«Бостон Брюинз» (Бостон) — «Вашингтон Кэпиталз» (Вашингтон) — 2:4 (0:1, 1:1, 1:2).

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