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«Вашингтон» одержал победу над «Бостоном» благодаря дублю Овечкина

Спорт

Встреча завершилась со счётом 4:2

Бостон, США, 11 января 2019, 07:30 — REGNUM  «Вашингтон Кэпиталз» одержал победу над «Бостон Брюинз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча завершилась со счётом 4:2.

В составе «Вашингтона» дубль оформил российский нападающий Александр Овечкин. Также по шайбе забросили Якуб Врана и Никлас Бекстрём.

В составе «Бостона» точными бросками отметились форварды Райан Донато и Давид Крейчи.

На сегодняшний день «Вашингтон» занимает четвёртое место в турнирной таблице НХЛ, на счету команды 58 очков в 43 матчах. «Бостон» идёт на 10-м месте, в активе команды 54 очков в 44 играх.

«Бостон Брюинз» (Бостон) — «Вашингтон Кэпиталз» (Вашингтон) — 2:4 (0:1, 1:1, 1:2).

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