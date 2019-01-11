Передача Кучерова помогла «Тампе» обыграть «Каролину»

Тампа, США, , 07:58 — REGNUM «Тампа Бэй Лайтнинг» одержала победу над «Каролиной Харрикейнз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча завершилась со счётом 3:1.

Счёт открыли хоккеисты «Каролины» во втором периоде, отличился нападающий Джастин Уильямс.

В третьем периоде «Тампа» забросила три шайбы. Точные броски на счету Брейдена Пойнта, оформившего дубль, и Ондржея Палата. Российский форвард Никита Кучеров записал на свой счёт результативную передачу.

На сегодняшний день «Тампа» занимает первое место в турнирной таблице НХЛ, на счету команды 70 очков в 44 матчах. «Каролина» идёт на 19-м месте, в активе команды 45 очков в 43 играх.

«Тампа Бэй Лайтнинг» (Тампа) — «Каролина Харрикейнз» (Роли) — 3:1 (0:0, 0:1, 3:0).

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