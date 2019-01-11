«Коламбус» обыграл «Нэшвилл» благодаря шайбе Панарина в овертайме

Колумбус, США, , 07:39 — REGNUM «Коламбус Блю Джекетс» одержал победу над «Нэшвилл Предаторз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча завершилась в овертайме со счётом 4:3.

В составе «Коламбус» дубль оформил российский нападающий Артемий Панарин. Причём его вторая шайба, заброшенная в овертайме, стала победной для «Джекетс». Также дубль на счету форварда Буна Дженнера.

В составе «Нэшвилла» точными бросками отметились форварды Ник Бонино, Виктор Арвидссон и Маттиас Экхольм.

На сегодняшний день «Коламбус» занимает 11-е место в турнирной таблице НХЛ, на счету команды 53 очка в 43 матчах. «Нэшвилл» идёт на пятом месте, в активе команды 58 очков в 46 играх.

«Коламбус Блю Джекетс» (Коламбус) — «Нэшвилл Предаторз» (Нэшвилл) — 4:3 (1:0, 0:0, 2:3, 1:0).

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