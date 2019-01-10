Альпинист-любитель из Дагестана покорил высочайший вулкан Северной Америки

Пуэбла, Мексика, , 17:15 — REGNUM Уроженец села Унчукатль Лакского района Дагестана Зиябутин Гаджимирзаев покорил самый высокий вулкан в Северной Америке Пик Орисаба. Её вершина достигает 5700 метров, что делает её высшей точкой Мексики. На восхождение с акклиматизацией ушло в общей сложности пять дней, пишет Гаджимирзаев 10 января на своей странице в социальной сети.

Отметим, что это далеко не первая мировая вершина, которую альпинист из Дагестана записал себе в актив. Ранее он также поднимался на высшие точки Африки — Килиманджаро (5895 метров) и западного и южного полушарий — Аконкагуа (6962), совершил восхождение на самый высокий вулкан мира Охос Дель Саладо (6893) и несколько раз покорял высочайшую горную вершину России и Европы — Эльбрус (5642). При этом, Гаджимирзаев не является профессиональным альпинистом. Он уже более 20 лет работает в госучреждении «Дагестанавтодор».

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Ранее ИА REGNUM сообщало, что в октябре 2018 года дагестанец Гаджи Магомедов принял участие во всемирно известной марафонской гонке Ironmaп Barcelona, которая традиционно прошла в испанском городе Калелья. Он преодолел дистанцию в 226 км за 10 часов и три минуты, что позволило ему занять 323-е место среди 2232 участников. Марафон проходил в формате триатлона: плавание — 3,8 км, езда на велосипеде — 180 км и бег — 42,2 км.