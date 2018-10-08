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Дагестанец стал участником знаменитого марафона в Барселоне

Спорт

В рамках соревнований он преодолел путь в 226 км

Дагестанец стал участником знаменитого марафона в Барселоне
Триатлон

Барселона, Испания, 8 октября 2018, 16:04 — REGNUM  Дагестанец Гаджи Магомедов стал участником знаменитой марафонской гонки Ironmaп Barcelona. Гонка проводилась в испанском городе Калелья. Житель Дагестана преодолел дистанцию за 10 часов и три минуты, что позволило ему занять 323 место среди 2232 участников, пишет РИА «Дагестан».

В общей сложности участники марафона преодолели 226 км в формате соревнований по триатлону: сначала плаванием — 3,8 км, затем на велосипеде — 180 км и последние 42,2 км — бегом. Отметим, что 28-летний дагестанец Магомедов стал первым уроженцем республики, принявшим участие в данных соревнованиях.

Напомним, что Ironmaп Barcelona проводится ежегодно с 2014 года в испанском регионе Барселона-Маресме у побережья Средиземного моря. Гонка включает в себя три этапа: плавательный — один круг в Средиземном море, велосипедный маршрут — проложен в два круга, преимущественно вдоль Средиземного моря, и беговой этап организован от Калеллы до Калелья-Санта-Сусанна.

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