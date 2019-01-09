Гонсало Игуаин может стать игроком «Челси»

Милан, Италия, , 09:00 — REGNUM Аргентинский нападающий Гонсало Игуаин может перейти из «Милана» в «Челси». Об этом сообщает Marca.

По информации издания, форвард, права на которого принадлежат туринскому «Ювентусу», близок к переходу в лондонский клуб.

Игуаин провёл первую часть сезона 2018/19 в аренде в «Милане», но «Челси» готов арендовать игрока на второе полугодие и взять обязательство выкупить его контракт в летнее межсезонье за €36 млн.

В текущем сезоне чемпионата Италии Игуаин сыграл в 15 матчах, в которых забил шесть голов и отдал одну результативную передачу. В Лиге Европы он провёл пять матчей и записал на свой счёт два гола.

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