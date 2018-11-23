Пятница, 23 Ноября 2018 года
14:21:32 МСК

Игуаин может вернуться из «Милана» в «Ювентус»

Спорт

Руководство «Милана» рассматривает вариант возврата форварда

Игуаин может вернуться из «Милана» в «Ювентус»
Leandro Ceruti
Гонсало Игуаин

Милан, Италия, 23 ноября 2018, 13:50 — REGNUM  Нападающий «Милана» Гонсало Игуаин может вернуться в «Ювентус» после завершения сезона 2018/19. Об этом сообщает Corriere dello Sport.

По информации издания, руководство «Милана» рассматривает вариант возврата Игуаина по экономическим соображениям. В настоящий момент Контракт нападающего с клубом рассчитан до 2021 года.

Напомним, Игуаин перешёл из «Ювентуса» в «Милан» летом 2018 года. В текущем сезоне он сыграл 10 матчей, в которых забил пять голов и отдал одну результативную передачу.

Ранее сообщалось, что Игуаин заявил, что его вышвырнули из «Ювентуса».

Читайте также: Игуаин заявил, что его вышвырнули из «Ювентуса»

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Футбол
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить