Александр Дюков выдвинут на пост президента РФС

Москва, , 14:08 — REGNUM Председатель совета директоров «Зенита» Александр Дюков выдвинут на пост президента Российского футбольного союза (РФС). Об этом 27 декабря сообщает «Спорт Бизнес Online».

По информации издания, решение о выдвижении приняла Федерация футбола Татарии во время сегодняшнего заседания. В заседании принимали участие руководители футбольных клубов «Рубин», «Нефтехимик» и «КАМАЗ».

Отмечается, что для полноценного выдвижения кандидата необходимы голоса пяти федераций — членов РФС.

Напомним, 19 декабря пост президента РФС покинул Виталий Мутко. Имя нового главы организации станет известно в феврале 2019 года.

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